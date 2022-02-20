Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 февраля

Боевая Галадриэль и прочие герои в тизере эпика «Властелин колец. Кольца власти». Приквел обещает мощь и размах.

Александр Роднянский заступился за чернокожих гномов в сериале «Властелин колец» и осудил русскоязычную аудиторию за расизм. Хоть продюсер и остался разочарован качеством.

Тизер «Властелина колец: Колец власти» установил исторический рекорд «Супербоула». В Amazon радуются «восхитительной» реакции зрителей и напоминают о своей верности первоисточнику.

Морфей и библиотекарша на первом кадре «Песочного человека» Нила Геймана. Премьеру обещают в этом году.

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