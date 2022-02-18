Александр Роднянский заступился за чернокожих гномов в сериале «Властелин колец» и осудил русскоязычную аудиторию за расизм

Вышедший на прошлой неделе первый тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти» буквально взорвал интернет (в самом плохо смысле), да так, что полыхает до сих пор. За чернокожих эльфов, гномов и прочую нечисть решил вступиться продюсер Александр Роднянский, особенно осудив реакцию русскоязычного интернета — именно там, по его мнению, обитают главные расисты.

Ролик, к слову, ему тоже не понравился, но, разумеется, по причинам куда более возвышенным.

Тизер меня, признаюсь, разочаровал. Своим качеством. Как поклонник трилогии Питера Джексона, я надеялся увидеть что-то более близкое по профессиональному и художественному уровню фильмам новозеландца. Но напишу я не об этом. А о том, как отреагировала на тизер, точнее на наличие в нём чернокожих актеров, русскоязычная аудитория. Дело в том, что в тизере появились чернокожие (!) эльф Арондин (Исмаэль Крус) и дочь короля гномов принцесса Диса (София Номвете). И тут началось... Активные пользователи рунета начали «крестовый поход» под девизом «в Средиземье не может быть чернокожих, эльфы могут быть только белыми, а уж гномы — и подавно». Среди аргументов и перевранная цитата Толкиена, и даже «научно обоснованное» мнение о том, что «гномы проводят всю жизнь под землей, откуда в их коже взяться меланину». По логике возмущённых, драконы в этом мире быть могут, волшебники — тоже, назгулы и тысячелетние эльфы — естественно, а вот чернокожие — это оскорбительное своеволие авторов сериала, противоречащее замыслу Толкиена. Я этой позиции понять не смогу никогда, потому как верю, что, во-первых, в придуманном мире может быть всё, что душеньке угодно. Во-вторых, мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность. А она многонациональна. В-третьих, правило не верить людям, которые говорят «я не расист, но…», никогда меня не подводило. Эта фраза и есть первейший признак расизма.

У Роднянского, напомним, сейчас тесные отношения с Голливудом — в рамках многолетнего контракта с Apple продюсер может делать практически что угодно. Этим и занимается.