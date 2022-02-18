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Александр Роднянский заступился за чернокожих гномов в сериале «Властелин колец» и осудил русскоязычную аудиторию за расизм

Источник: Amazon

Вышедший на прошлой неделе первый тизер сериала «Властелин колец. Кольца власти» буквально взорвал интернет (в самом плохо смысле), да так, что полыхает до сих пор. За чернокожих эльфов, гномов и прочую нечисть решил вступиться продюсер Александр Роднянский, особенно осудив реакцию русскоязычного интернета — именно там, по его мнению, обитают главные расисты.

Ролик, к слову, ему тоже не понравился, но, разумеется, по причинам куда более возвышенным.

Тизер меня, признаюсь, разочаровал. Своим качеством. Как поклонник трилогии Питера Джексона, я надеялся увидеть что-то более близкое по профессиональному и художественному уровню фильмам новозеландца. Но напишу я не об этом. А о том, как отреагировала на тизер, точнее на наличие в нём чернокожих актеров, русскоязычная аудитория. Дело в том, что в тизере появились чернокожие (!) эльф Арондин (Исмаэль Крус) и дочь короля гномов принцесса Диса (София Номвете).

И тут началось... Активные пользователи рунета начали «крестовый поход» под девизом «в Средиземье не может быть чернокожих, эльфы могут быть только белыми, а уж гномы — и подавно». Среди аргументов и перевранная цитата Толкиена, и даже «научно обоснованное» мнение о том, что «гномы проводят всю жизнь под землей, откуда в их коже взяться меланину». По логике возмущённых, драконы в этом мире быть могут, волшебники — тоже, назгулы и тысячелетние эльфы — естественно, а вот чернокожие — это оскорбительное своеволие авторов сериала, противоречащее замыслу Толкиена.

Я этой позиции понять не смогу никогда, потому как верю, что, во-первых, в придуманном мире может быть всё, что душеньке угодно. Во-вторых, мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность. А она многонациональна. В-третьих, правило не верить людям, которые говорят «я не расист, но…», никогда меня не подводило. Эта фраза и есть первейший признак расизма.

У Роднянского, напомним, сейчас тесные отношения с Голливудом — в рамках многолетнего контракта с Apple продюсер может делать практически что угодно. Этим и занимается.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+25

По логике возмущённых, драконы в этом мире быть могут, волшебники - тоже, назгулы и тысячелетние эльфы - естественно, а вот чернокожие - это оскорбительное своеволие авторов сериала, противоречащее замыслу Толкиена.

Нет. Чернокожие как таковые не являются оскорбительным своеволием.
Чернокожие эльфы и гномы - да.
Чернокожие люди - нет.
Уже не раз (и даже не два) поклонники творчества Джона Рональда Руэла Толкина предлагали жаждущим расового многообразия сценаристам обратить внимание на Восток (куда ушли Палландо и Алатар), предлагали обратить внимание на Кхамула, правителя земель Рун, ставшего назгулом. Как ловко можно было бы прописать его трагическую судьбу, прежде наделив владыку безусловными положительными качествами, и подробно показать постепенное подчинение воле Кольца.

Но зачем париться?
Кряк-бряк-хуяк - и афрогномиха.

. Во-вторых - мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность.

Кому должен?
Комментарии (25)

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Источник фотографий: Depositphotos

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