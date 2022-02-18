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Безумная антология — вышел трейлер анимационного спин-оффа «Пацанов»

До выхода третьего сезона «Пацанов», хулиганского супергеройского экшена от Эрика Крипке, осталось чуть меньше полугода. Но скрасить ожидание и утолить жажду по разнузданному постмодернисткому взгляду на жизнь «человеков из стали» можно будет пораньше — к релизу готовится анимационная антология «Осатанелые». Стриминговый сервис Amazon выпустил первый полноценный трейлер проекта.

Премьера запланирована на 4 марта.

Действие мультсериала развернётся во вселенной «Пацанов», однако сосредоточится на совершенно других, никак не связанных между собой историях. Всего будет восемь эпизодов по 10–15 минут. Каждый нарисован и срежиссирован в собственном уникальном стиле, в том числе в духе оригинальных комиксов The Boys издательства Wildstorm (импринт DC Comics) и Dynamite Entertainment.

Над спин-оффом помимо Эрика Крипке Сет Роген и Эван Голдберг. Персонажей озвучили Энтонни Старр («Пацаны»), Джастин Ройланд («Рик и Морти»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец», «Во все тяжкие»), Саймон Пегг («Зомби по имени Шон»), Сет Роген (бывший друг Джеймса Франко) и многие другие.

Теги
ВидеоОсатанелыеТрейлерAmazon
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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