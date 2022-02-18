 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Очень большое на маленьком: киновселенная Годзиллы разжилась сериалом на Apple TV+ Преемничество как оно есть: Холли Берри учит Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку Светлана Ходченкова прячет страшную тайну в трейлере психологического триллера «Другое имя» Есть подозрение, что в «Человеке-пауке: Нет пути домой» несколько Пауков (фото) Новые сериалы недели: социальная фантастика от Бена Стиллера и возвращение миссис Мейзел
КИНО
СЕРИАЛЫ
378
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Чужой» без Рипли, но с сюрпризами — свежая информация о сериале Ноя Хоули

Источник: 20th Century Fox

Многосерийный проект Ноя Хоули («Фарго», «Легион») по культовой киносерии Ридли Скотта «Чужой» продолжает обрастать подробностями, пусть до активного производства ему ещё очень далеко — съёмки начнутся только в следующем году.

Глава FX Network и FX Productions Джон Ландграф в рамках зимнего пресс-тура TCA охотно поделился кое-какими информационными крохами о грядущем сериале. Зрителям пообещали большие сюрпризы, но Рипли они не касаются — героиня не вписывается в хронологию сериала.

События «Чужого» разворачиваются до Рипли. Это первый в истории франчайза сюжет, рассказывающий о происходящем на Земле. События происходят на нашей планете в будущем, в конце XXI века. Они перенесут нас на 70 с лишним лет вперёд.

Ни Рипли, ни остальные персонажи франчайза в сюжете не участвуют, за исключением чужого.

 
Джон Ландграф, пообещал нам злобного пришельца

То есть агрессивный инопланетный хищник каким-то образом в повествовании участвует, и это даже не один из тех больших сюрпризов, о которых упомянул Ландграф. К слову, сценарии пяти эпизодов сериала уже готовы. Кастинг пока не начался.

Теги
ЧужойЧужой
Комментарии

Ещё на эту тему

+Суровый Крис Пратт на первом кадре экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников» 1«Очень странные дела» продлены на пятый сезон 23Официально! «Миротворец» Джеймса Ганна получил второй сезон

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Выяснилось, кого сыграет Крис Хемсворт в приквеле «Безумного Макса» про молодую Фьюриосу
 0
Суровый Крис Пратт на первом кадре экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников»
 1
«Очень странные дела» продлены на пятый сезон
 1
Узник гулага Джим Хоппер и остальные герои на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»
 3
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» рассказал, что думает о трейлере сиквела от Сэма Рэйми
 3
«Горькая радость» — Зои Салдана рассказала о роли в «Стражах галактики 3»
 6
Дэвид Финчер отреагировал на цензуру «Бойцовского клуба» в Китае
 13
Первый взгляд на Элвиса Пресли в трейлере байопика от База Лурмана
 10
Тор и Джейн Фостер с оружием наголо — появились свежие промо-материалы «Тора 4»
 0
«Блю Лок» — новые персонажный трейлер аниме про футбольную тюрьму
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 409: Бесконечный пиздёж
 
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 431: Крякнутое человечество
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 502: «Падение Луны» и зашкварное мнение
 
9Ноль кадров в секунду – 408: Кек Мандалорец
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru