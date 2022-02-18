«Чужой» без Рипли, но с сюрпризами — свежая информация о сериале Ноя Хоули

Многосерийный проект Ноя Хоули («Фарго», «Легион») по культовой киносерии Ридли Скотта «Чужой» продолжает обрастать подробностями, пусть до активного производства ему ещё очень далеко — съёмки начнутся только в следующем году.

Глава FX Network и FX Productions Джон Ландграф в рамках зимнего пресс-тура TCA охотно поделился кое-какими информационными крохами о грядущем сериале. Зрителям пообещали большие сюрпризы, но Рипли они не касаются — героиня не вписывается в хронологию сериала.

События «Чужого» разворачиваются до Рипли. Это первый в истории франчайза сюжет, рассказывающий о происходящем на Земле. События происходят на нашей планете в будущем, в конце XXI века. Они перенесут нас на 70 с лишним лет вперёд. Ни Рипли, ни остальные персонажи франчайза в сюжете не участвуют, за исключением чужого. Джон Ландграф, пообещал нам злобного пришельца

То есть агрессивный инопланетный хищник каким-то образом в повествовании участвует, и это даже не один из тех больших сюрпризов, о которых упомянул Ландграф. К слову, сценарии пяти эпизодов сериала уже готовы. Кастинг пока не начался.