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Узник гулага Джим Хоппер и остальные герои на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

У каждого финала есть начало. С таким невесёлым напоминанием стриминговый сервис Netflix выкатил подборку постеров четвёртого сезона «Очень странных дел», а в довесок к плакатам идёт ценнейшая информация о датах выхода продолжения — их, как выяснилось, будет две.

Первая часть четвёртого сезона многосерийного хита братьев Дафферов выходит на цифровой платформе 27 мая, а вторая через месяц с небольшим — 1 июля.

Ну а на плакатах основные персонажи действа, которых события третьего сезона разделили во времени и пространстве. И где бы они ни находились, всем угрожает смертельная опасность — особенно, конечно, узнику снежного гулага Джиму Хопперу.

Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела»
Теги
ПостерыГалереяОчень странные делаNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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