Узник гулага Джим Хоппер и остальные герои на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

У каждого финала есть начало. С таким невесёлым напоминанием стриминговый сервис Netflix выкатил подборку постеров четвёртого сезона «Очень странных дел», а в довесок к плакатам идёт ценнейшая информация о датах выхода продолжения — их, как выяснилось, будет две.

Первая часть четвёртого сезона многосерийного хита братьев Дафферов выходит на цифровой платформе 27 мая, а вторая через месяц с небольшим — 1 июля.

Ну а на плакатах основные персонажи действа, которых события третьего сезона разделили во времени и пространстве. И где бы они ни находились, всем угрожает смертельная опасность — особенно, конечно, узнику снежного гулага Джиму Хопперу.