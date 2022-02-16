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Морфей и библиотекарша на первом кадре «Песочного человека» Нила Геймана

Среди прочих громких премьер 2022 года значится целую бесконечность добирающаяся до зрителей экранизация культового «Песочного человека» Нила Геймана. Напомнил об этом журнал Empire, показав первый эксклюзивный кадр из сериала с Морфеем (Том Старридж) и пережившим стандартную по нынешним временам корректировку библиотекарь Люсьен, которого в сериале Netflix играет Вивьен Ачимпонг.

Точной даты выхода у 11-серийного первого сезона по-прежнему нет.

Кадры из сериала «Песочный человек»

Обещающее множество сюрпризов многосерийное тёмное фэнтези по сценарию Геймана и Дэвида С. Гойера («Пространство») расскажет о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея. Король Снов путешествует по миру, пытаясь исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Теги
КадрыГалереяПесочный человекNetflix
Комментарии (18)

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Источник фотографий: Depositphotos

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