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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Они не шарят. Зои Кравиц считает, что закрытие сериала «Меломанка» было большой ошибкой

Источник: Hulu

Зои Кравиц говорит, Hulu зря закрыл сериал «Меломанка» после первого сезона, ведь отзывы показали, что людям очень понравился сериал.

Они (Hulu) не понимали, что это за проект и на что он способен… Количество писем, личных сообщений, людей на улице и женщин, похожих на нас, — все они любили сериал, он что-то для них значил. Его закрытие было большой ошибкой.

Она права, проект выглядел очень перспективно.

«Меломанка» — экранизация романа Ника Хорнби о том, как владелец музыкального магазина вспоминает своих бывших и пытается понять, что же пошло не так. Без контекста звучит почти невыносимо, но все эти воспоминания идут на фоне лучших треков всех времён. В этой работе столько любви к музыке, что любой меломан прослезится от умиления. Больше 10 лет назад по книге поставили мюзикл на Бродвее, а ещё раньше сняли полнометражный фильм.

Сериал Hulu — вольная адаптация, потому что главного героя заменили на героиню (Кравиц), и получилось отлично, но, к сожалению, ненадолго.

Теги
МеломанкаHulu
Комментарии (2)

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