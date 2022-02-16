Они не шарят. Зои Кравиц считает, что закрытие сериала «Меломанка» было большой ошибкой

Зои Кравиц говорит, Hulu зря закрыл сериал «Меломанка» после первого сезона, ведь отзывы показали, что людям очень понравился сериал.

Они (Hulu) не понимали, что это за проект и на что он способен… Количество писем, личных сообщений, людей на улице и женщин, похожих на нас, — все они любили сериал, он что-то для них значил. Его закрытие было большой ошибкой.

Она права, проект выглядел очень перспективно.

«Меломанка» — экранизация романа Ника Хорнби о том, как владелец музыкального магазина вспоминает своих бывших и пытается понять, что же пошло не так. Без контекста звучит почти невыносимо, но все эти воспоминания идут на фоне лучших треков всех времён. В этой работе столько любви к музыке, что любой меломан прослезится от умиления. Больше 10 лет назад по книге поставили мюзикл на Бродвее, а ещё раньше сняли полнометражный фильм.

Сериал Hulu — вольная адаптация, потому что главного героя заменили на героиню (Кравиц), и получилось отлично, но, к сожалению, ненадолго.