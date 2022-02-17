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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Официально! «Миротворец» Джеймса Ганна получил второй сезон

Источник: HBO Max

Время недомолвок, намёков и предположений прошло — стриминговый сервис HBO Max официально продлил «Миротворца» на второй сезон. И новость в своём твиттере подтвердил создатель многосерийного комедийного экшена Джеймс Ганн.

Вдвойне приятнее эта новость потому, что второй сезон сиквела «Отряда самоубийц» будет джеймсганнистее прежнего — Ганн числится не только единоличным сценаристом, но и постановщиком всех эпизодов продолжения.

В сериале о сумасшедших похождениях главного умиротворителя экранной вселенной DC Кристофера Смита (Джон Сина) снимаются Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма, Чаквуди Ивуджи и Виола Дэвис. Актёры, чьи персонажи переживут выходящий через несколько часов безумный финал, обязательно вернутся к своим ролям во втором сезоне.

Теги
МиротворецHBO MaxДжон СинаДжеймс Ганн
Комментарии (17)

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