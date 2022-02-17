 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Фантазия на тему «Правдивой лжи»: Приянка Чопра и Энтони Маки сыграют в экшене про влюблённых киллеров «Мэр Кингстауна» Тейлора Шеридана получил второй сезон Звезда «Голодных игр» получит от Моргана Фримана гаджет, отправляющий на 57 секунд в прошлое Том Холланд исполняет самый сложный трюк в карьере в ролике о создании экшена «Анчартед» Лейтон Мистер пытается доказать, что не убивала подругу, в трейлере нового фильма Netflix
6
СЕРИАЛЫ
1 249
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Миллиарды» продлены на седьмой сезон

Источник: Showtime

Издание Variety эксклюзивно сообщает, что кабельный канал Showtime продлил на седьмой сезон финансовую драму «Миллиарды», которая свой шестой сезон переживает без выбывшего из игры Бобби Аксельрода (Дэмиан Льюис). Очевидно, крестовый поход федерального прокурора против финансовых воротил Нью-Йорка далёк от завершения.

Нынче неутомимый Чак Роудс (Пол Джаматти) воюет против бизнесмена Майкла Принса (Кори Столл) и разрабатывает новую стратегию, которая — он надеется — поможет ему разобраться с очередным врагом.

В проекте также задействованы Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман. Сериалом по-прежнему занимаются Брайан Коппельман, Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.

Теги
Миллиарды
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

6Тайка Вайтити и Рис Дарби отчаянно пиратствуют в трейлере комедии «Наш флаг означает смерть» 18Морфей и библиотекарша на первом кадре «Песочного человека» Нила Геймана 37Тизер «Властелина колец: Колец власти» установил исторический рекорд «Супербоула»

Тоже интересно

Далее на КГ

6
Тайка Вайтити и Рис Дарби отчаянно пиратствуют в трейлере комедии «Наш флаг означает смерть»
 3
На стороне корпорации зла: Джон Сина сразится в суде с мультипликационным койотом Вайли
 0
Сценаристы «Кловерфилда, 10» повторно переработали знакомый сюжет для нового фильма
 6
«Варяг» Роберта Эггерса эпичен и суров — обещает Александр Скарсгард
 18
Морфей и библиотекарша на первом кадре «Песочного человека» Нила Геймана
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Книга Бобы Фетта»
 2
Они не шарят. Зои Кравиц считает, что закрытие сериала «Меломанка» было большой ошибкой
 3
Расселл Т. Дэвис рассказал, почему возвращается в «Доктора Кто»
 9
Мэл Гибсон выполняет миссию в Панаме в экшен-триллере «Парни под прикрытием» (трейлер)
 6
Шьямалан переселит Руперта Гринта из стримингового дома в полнометражную хижину: актёр сыграет в следующем ужастике режиссёра
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 409: Бесконечный пиздёж
 
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 431: Крякнутое человечество
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 502: «Падение Луны» и зашкварное мнение
 
9Ноль кадров в секунду – 408: Кек Мандалорец
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru