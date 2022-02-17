«Миллиарды» продлены на седьмой сезон

Издание Variety эксклюзивно сообщает, что кабельный канал Showtime продлил на седьмой сезон финансовую драму «Миллиарды», которая свой шестой сезон переживает без выбывшего из игры Бобби Аксельрода (Дэмиан Льюис). Очевидно, крестовый поход федерального прокурора против финансовых воротил Нью-Йорка далёк от завершения.

Нынче неутомимый Чак Роудс (Пол Джаматти) воюет против бизнесмена Майкла Принса (Кори Столл) и разрабатывает новую стратегию, которая — он надеется — поможет ему разобраться с очередным врагом.

В проекте также задействованы Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман. Сериалом по-прежнему занимаются Брайан Коппельман, Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.