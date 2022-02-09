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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Энсел Элгорт и Кен Ватанабе на первом кадре триллера «Полиция Токио: Отдел нравов»

У многосерийного криминального триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» появился первый мрачноватый кадр с исполнителями главных ролей Энселом Эргортом и Кеном Ватанабе, а также точная дата выхода. Первые три эпизода выйдет на потоковом сервисе HBO Max 7 апреля, а после каждую неделю будут выходит по два эпизода сериала, чей первый сезон завершится 28 апреля. Оперативннько.

Кадры из сериала «Полиция Токио: Отдел нравов»

Проект, вдохновлённый книгой Джейка Адельштейна, рассказывает об американском репортёре (Элгорт), внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником главного героя становится детектив токийской полиции Хирото Катагири (Ватанабе).

В сериале также снимаются Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Элла Румпф и другие. За сценарную адаптацию отвечает Джей Ти Роджерс. Постановщик первой серии Майкл Манн («Полиция Майами»), Элгорт и режиссёр остальных эпизодов Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи») выступают исполнительными продюсерами. Производство курирует Endeavor Content.

Теги
КадрыГалереяПолиция Токио: Отдел нравовHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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