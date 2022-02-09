На Netflix появится российский сериал об исчезновении ребёнка в закрытом городе

Российские сериалы потихоньку обустраиваются на Netflix. Мы уже знаем об «Анне К», «Ничего особенного» и каком-то секретном проекте с Александром Петровым, а теперь ко всему этому добавился криминальный триллер «ЗАТО» о расследовании исчезновения ребёнка в закрытом городе.

Режиссёрами выступают Дарья Жук («Хрусталь», «Содержанки») и Станислав Либин («Без следа»). События сериала будут проходить в постсоветский период, проект расскажет о журналистке Кристине и милиционере Дашкине, расследующих дело о ребёнке, пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4.

Над сценарием работают Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе.

В сериале снимутся Анастасия Талызина, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Михаил Тройник, Виктория Толстоганова и другие.