«Бегущий по лезвию 2099» — Ридли Скотт готовит многосерийный сиквел для Amazon

Могучему деду Ридли Скотту покой неведом — портал Deadline сообщает об очередном проекте именитого кинодела, да ещё каком! В разработку уходит сериал «Бегущий по лезвию 2099» — многосерийный сиквел кинодилогии, состоящей из культового «Бегущего по лезвию» Скотта и снятого Дени Вильнёвым «Бегущего по лезвию 2049» 2017 года.

Ридли Скотт числится исполнительным продюсером сериала для цифровой платформы Amazon, а также может взяться за режиссуру — докладывают инсайдеры. За сценарий отвечает шоураннер Силка Луиза («Сияющие»). Проект является для стримингового сервиса приоритетным: оперативно формируют сценарную команду и уже планируют предварительную дату съёмочного старта.

О сюжете будущего продолжения пока неизвестно ровным счётом ничего, кроме очевидного — события развернуться спустя полвека после событий второго фильма. Производством займутся Scott Free Productions, Alcon Entertainment и Amazon Studios