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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Ричер» получил продление на второй сезон

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon без проволочек официально продлил на второй сезон экшен-драму «Ричер» по романам Ли Чайлда. И ничего удивительного: критики и публика крайне тепло приняли многосерийную интерпретацию книжной серии. На Rotten Tomatoes у вышедшего на прошлой неделе первого сезона 88% одобрения от первых и 93% — от вторых. И сертификат «свежести» в придачу. Всем всё нравится.

Премьеровавшийся 4 февраля первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера (Алан Ритчсон), бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Шоураннером адаптации выступает Ник Сантора («Короли побега», «Скорпион»); он также числится сценаристом и исполнительным продюсером первого сезона наряду с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри. Чайлд консультирует проект.

Теги
РичерAmazon
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