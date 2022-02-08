Сериал «Ричер» получил продление на второй сезон

Стриминговый сервис Amazon без проволочек официально продлил на второй сезон экшен-драму «Ричер» по романам Ли Чайлда. И ничего удивительного: критики и публика крайне тепло приняли многосерийную интерпретацию книжной серии. На Rotten Tomatoes у вышедшего на прошлой неделе первого сезона 88% одобрения от первых и 93% — от вторых. И сертификат «свежести» в придачу. Всем всё нравится.

Премьеровавшийся 4 февраля первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера (Алан Ритчсон), бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Шоураннером адаптации выступает Ник Сантора («Короли побега», «Скорпион»); он также числится сценаристом и исполнительным продюсером первого сезона наряду с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри. Чайлд консультирует проект.