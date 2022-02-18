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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Шерлока» метит в сценаристы «Джеймса Бонда» от безысходности

Источник: BBC

Марк Гэтисс делится планами на будущее. Оно у него светлое и слегка, пожалуй, предсказуемое. Актёр, сценарист и продюсер хочет поработать над фильмом о Джеймсе Бонде, но не потому что это национальная английская идея — просто пока больше некуда податься. По словам Гэтисса, никто не хочет рисковать из-за оригинального ноунейм-проекта, поэтому что ещё остаётся делать?

Может, так оно и выглядит, но я не собираюсь делать ремейки на всё из своего детства. Просто так совпало. Реальность такова, что очень трудно получить добро на проект. Если что-то не представляет собой уже существующую «интеллектуальную собственность», люди будут сидеть сложа руки. Нужно бороться за попытку сдвинуть с мёртвой точки проект, о котором пока никто не знает, и лишь иногда люди говорят: «Ну так что, попробуем?»

 
Марк Гэтисс

Марк Гэтисс — театральный и киноактёр, которого многие знают по роли Майкрофта в «Шерлоке» с Бенедиктом Камбербэтчем, сценарий к которому он написал вместе со Стивеном Моффатом. Ещё он писал для «Доктора Кто» и даже пару раз засветился там в небольших ролях. В его фильмографии больше ста проектов, один из последних, к слову, не Бонд, но почти — Гэтисс появится в будущей «Миссии: невыполнима 7».

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Источник фотографий: Depositphotos

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