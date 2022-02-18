Чтобы уж наверняка: второму сезону «Локи» подобрали двух режиссёров

Режиссёрское кресло второго сезона «Локи» займут Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Они работали над триллером «Архив 81» и «Лунным Рыцарем». Возможно, выбор Бенсона и Мурхеда станет реваншем после устрашающе некомпетентной работы Кейт Херрон в первом сезоне.

Творческий дуэт снимет большую часть эпизодов. В числе исполнительных продюсеров второго сезона будут Том Хиддлстон и Майкл Уолдрон, а сценарием займётся Эрик Мартин — сценарист первого сезона (эпизоды «Событие Нексуса» и «На все времена. Всегда»).

Ранее Оуэн Уилсон и Гугу Мбата-Роу подтвердили своё возвращение во втором сезоне проекта.

Cъёмки второго сезона «Локи» начнутся летом на студии Pinewood в Великобритании, а до того возможность увидеть часть каста появится в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».