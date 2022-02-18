Оливия Колман присоединилась к касту мини-сериала «Большие надежды»

Оливия Колман и Финн Уайтхед («Удивительная миссис Мэй») присоединились к актёрскому составу будущей адаптации BBC и FX «Большие надежды». Колман сыграет мисс Хэвишем, Уайтхед — Пипа.

На самом деле, это тот случай, когда о касте известно практически всё: Джонни Харрис («Искупление») сыграет Мэгвича, Шалом Брюн-Фрэнклин («Тор: Рагнарёк») — Эстеллы, Эшли Томас («Чёрное зеркало») — мистера Джаггерса. Хейли Сквайрс («Я, Дэниел Блэйк») сыграет Сару, Оуэн Макдоннелл («Убивая Еву») — Джо, Тристан Гравель («Аноним») — Компейсона, а Мэтт Берри («Один день») — мистера Памблчука.

Шоураннером шестисерийного проекта будет Стивен Найт («Острые козырьки»).

У «Больших надежд» Диккенса на счету уже порядка десяти экранизаций, включая совсем нестандартные вроде эпизода «Пип» «Южного Парка».

Дата релиза мини-сериала пока неизвестна.