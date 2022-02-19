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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Беспощадный Джон Сина убивает наповал коллег по съёмочной площадке «Миротворца»

Создатель супергеройского комедийного боевика «Миротворец» в очередной раз порадовал зрителей — опубликовал продолжительную фичуретку первого сезона, которая раскрывает одну важную деталь — исполнитель центральной партии Джон Сина ещё уморительнее за кадром, чем в оном. А его импровизации, судя по всему, смертоноснее, чем стволы его персонажа.

Пару дней назад танцевально-песенный рок-боевик с обилием жесткача и обсценной лексики совершенно заслуженно получил официальное продление на второй сезон, которым будет целиком и полностью заниматься Джеймс Ганн.

Теги
ВидеоМиротворец
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Источник фотографий: Depositphotos

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