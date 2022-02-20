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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джеймс Ганн объединяет: Marvel сняла то самое камео для финала «Миротворца»

Источник: Hbo Max / Warner Bros.

Осторожно, новость содержит спойлеры восьмого эпизода «Миротворца».

Джеймс Ганн не только успевает плодотворно трудиться сразу на два фронта — после съёмок «Миротворца» он переключился на «Стражей галактики 3», — но и помогает двум конкурирующим киновселенным стать ближе… ещё ближе. За примерами далеко ходить не надо — помните то самое камео из недавнего финала сериала с Джоном Синой? Так вот, отчасти это дело рук Marvel.

Речь идёт об Эзре Миллере, сцена с которым была снята в разгар работы на «Стражами 3», одним из членов съёмочной группы марвеловского блокбастера — можно предположить, что из-за плотного графика актёр не смог сделать это вместе со всеми. Ещё раньше свою услугу оказала DC, командировав в MCU исполнителя роли Мёрна Чаквуди Ивуджи:

На самом деле, Marvel сняла для нас камео Эзры Миллера во время работы над «Стражами галактики 3». Но Marvel была должна DC, потому что команда «Миротворца» сделала скрин-тест Чаквуди Ивуджи для «Стражей».

Джеймс Ганн, объединяет

Что и говорить, подобное сотрудничество воодушевляет, однако в ближайшее время такого больше не предвидится. Сразу после заключительной третьей части «Стражей галактики», Ганн вернётся в DC, где и продолжит плодотворно трудиться — помимо второго сезона «Миротворца» в работу запущен как минимум ещё один загадочный проект от режиссёра нового и единственно верного «Отряда самоубийц».

Теги
Миротворец
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