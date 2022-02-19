Уолтон Гоггинс сыграет в сериале по игре Fallout

Анонсированный позапрошлым летом многосерийный проект по культовому игровому франчайзу Fallout подаёт ощутимые признаки жизни. Сериал Amazon, которым занимаются создатели технотриллера «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой, обзавёлся первым участником каста. Одну из ведущих ролей в постапокалиптическом сериале сыграет Уолтон Гоггинс («Правосудие»).

Инсайдеры сообщают, что Гоггинсу достался персонаж, основательно вдохновлённый гулями из игровой вселенной. Это бывшие люди, обезображенные радиацией.

События игры в духе ретрофутуризма происходят в неприветливом будущем, каким его себе представляли американцы из 40-х. Страна превратилась в населённую мутантами радиоактивную пустошь из-за разразившейся в 2077 году ядерной войны. О сюжете сериала и его героях по-прежнему ничего не известно.

Производство курируют Amazon Studios, Kilter Films Нолана и Джой, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.