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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Удивительная миссис Мейзел» продлена на пятый сезон

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon определился с будущей судьбой своего комедийного хита. «Удивительная миссис Мейзел» с Рэйчел Броснхэн получила официальное продление на пятый сезон, который станет для сериала заключительным. К слову, съёмки финальных серий уже начались и проходят в Нью-Йорке.

Двухсерийная премьера четвёртого сезона ретро-комедии состоялась буквально вчера. На дворе начало 60-х, а Мидж Мэйзел (Броснахэн) продолжает свой непростой путь наверх, к сияющим огнями софитов вершинам стендап-комедии. И уже не в первой следование своему призванию будет не лучшим образом сказываться на отношениях звезды стендапа с её друзьями и роднёй.

В проекте также задействованы Алекс Борштейн, Тони Шэлуб, Марин Хинкль, Люк Кирби, Джейн Линч, Майло Вентимилья, Джейсон Александер и другие. Шоураннерами и создалями сериала выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино.

Теги
Удивительная миссис МейзелAmazon
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