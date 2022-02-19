«Удивительная миссис Мейзел» продлена на пятый сезон

Стриминговый сервис Amazon определился с будущей судьбой своего комедийного хита. «Удивительная миссис Мейзел» с Рэйчел Броснхэн получила официальное продление на пятый сезон, который станет для сериала заключительным. К слову, съёмки финальных серий уже начались и проходят в Нью-Йорке.

Двухсерийная премьера четвёртого сезона ретро-комедии состоялась буквально вчера. На дворе начало 60-х, а Мидж Мэйзел (Броснахэн) продолжает свой непростой путь наверх, к сияющим огнями софитов вершинам стендап-комедии. И уже не в первой следование своему призванию будет не лучшим образом сказываться на отношениях звезды стендапа с её друзьями и роднёй.

В проекте также задействованы Алекс Борштейн, Тони Шэлуб, Марин Хинкль, Люк Кирби, Джейн Линч, Майло Вентимилья, Джейсон Александер и другие. Шоураннерами и создалями сериала выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино.