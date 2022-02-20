Мастер Чиф пока ещё в шлеме на свежем постере Halo

Благодаря организованному порталом IGN онлайн-мероприятию IGN Fan Fest появились кое-какие важные обновления по грядущей весенней премьере — в сети опубликовали свежий постер футуристического боевика Halo. Многосерийная экранизация культового игрового франчайза стартует на потоковом сервисе Paramount+ 24 марта.

Вдобавок исполнительный продюсер сериала Кики Вулфкилл сообщила одну важную деталь — Мастер Чиф в экранизации таки будет снимать шлем. Нужно же исполнителю главной роли Пабло Шрайберу демонстрировать своё актёрское мастерство. К тому же открытое лицо главного героя — необходимость для сюжета.

Мы настроены рассказывать историю героя и личную историю. И как только мы определились, о чём наша история, для нас стало очевидно, что за бронёй и шлемом зрителям действительно нужно видеть человека.

Вы увидите его лицо. Некоторые люди ждали этого момента 20 лет, а другим такое представить чрезвычайно трудно. Мы безусловно уважаем обе стороны: и тех, кто очень хочет увидеть лицо Чифа, и тех, кто нет. Но из-за специфики истории, мы считаем, очень важно установить особенную связь с Мастером Чифом, а для этого необходимо показывать его лицо.

Кики Вулфкилл, разъяснила