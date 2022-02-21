Бэтмена и Киборга вырезали из финала «Миротворца» Джеймса Ганна

Осторожно, текст содержит спойлеры восьмого эпизода «Миротворца».

«Миротворец» Джеймса Ганна не перестаёт удивлять, от начала и до конца, и державший в строжайшем секрете финал сериала — не исключение. Спорим, вы не ожидали, что обещанные камео восьмого эпизода будут настолько крутыми? Правда, из «Лиги справедливости» «живьём» удалось выцепить только Флэша (Эзра Миллер) и большого любителя рыб Аквамена (Джейсон Момоа).

А вот Чудо-женщина и Супермен остались в тени, причём буквально — вместо Галь Гадот и Генри Кавилла были дублёры, уже успевшие поделиться счастливыми закадровыми фото со съёмок:

Но многих удивило и опечалило отсутствие даже какого-либо намёка Бэтмена и, что куда более важно, Киборга. А теперь ситуация становится ещё интереснее: по словам актёра Мэтта Тёрнера, студия отсняла камео и с одним, и с другим, но по какой-то причине приняла решение их вырезать. В качестве доказательства Тёрнер прикладывает фото в костюме Тёмного рыцаря, которого он и сыграл в финале «Миротворца».

О причинах такого решения, понятно, ничего не известно, но можно предположить, что в преддверии «Бэтмена» Мэтта Ривза студия не захотела каким-либо образом бросать тень на героя, памятуя о том, как персонаж Джона Сины бесцеремонно обращается с членами Лиги Справедливости. В подтверждение этой версии Ганн уже рассказывал, что даже шутки о Бэтмене для сериала одобрялись с огромным трудом.

Что до Киборга, то учитывая напряжённые отношения Рэя Фишера с Warner Bros., было бы странно каким-либо образом задействовать его героя.