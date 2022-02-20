Новые сериалы недели: триллер «Эндшпиль» с Мореной Баккарин, сиквел «Викингов» и возвращение «Острых козырьков»

Под конец зимы любителям многосерийных проектов будет что посмотреть. Телеканал NBC презентует пилотный эпизод «Эндшпиля» с криминальным гением Мореной Баккарин, на Netflix выйдет приключенческий экшен «Викинги: Вальгалла», в онлайн-кинотеатре more.tv состоится премьера драматического триллера «The Тёлки», а BBC One покажет первый эпизод финального сезона «Острых козырьков».
Понедельник, 21 февраля
триллер
В ролях Морена Баккарин, Райан Мишель Бат, Коста Ронин, Джордан Джонсон-Хайндс, Камал Болден, Ноа Бин и Марк Дэймон Эспиноза
Создатель Джейк Кобёрн, Николас Вуттон
Елена Фёдорова — международная торговка оружием и преступный гений. Даже в тюремных застенках, куда она не так давно попала, Фёдорова умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер намерена помешать наполеоновским планам гениальной злодейки.
Морена Баккарин возвращается на малые экраны в злодейской роли криминального гения из России. Звучит эффектно, но спешить с выводами не стоит — промо-материалы намекают на стандартный процедурал с расследованиями, где у героини Баккарин далеко не главная роль.
Вторник, 22 февраля
комедия
В ролях Фёдор Бондарчук, Мария Ахметзянова, Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Александр Обласов, Александр Яценко
Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.
Среда, 23 февраля
Четверг, 24 февраля
драма, триллер
В ролях Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова
Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой Андрей Миркин своим успехом и красивой жизнью обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идёт по головам, не задумываясь, сколько жизней поломал на своём пути. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнёт Миркина с головой.
Очередная экранизация романа Сергея Минаева — на этот раз многосерийная. Обещают секс, обнажёнку и морально скомпрометированного главного героя, которого ждёт основательное перевоспитание. Что из всего этого выйдет, знают только те, кто читал литературный первоисточник.
Пятница, 25 февраля
боевик, драма, исторический
В ролях Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сатер, Брэдли Фригард, Йоханнес Йоханнессон, Лаура Берлин
Создатель Джеб Стюарт
Сериал повествует о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне, его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттер и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне. Напряжённость в отношениях викингов и английских королей достигает кровавой развязки, а тем временем среди самих викингов нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля сражений, от Каттегата до Англии и не только, чтобы остаться в живых и обрести славу.
Северные завоеватели возвращаются на малые экраны — о похождениях полулегендарных викингов берётся рассказывать сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт.
комедия
В ролях Седрик Ярбро, Нинси Нэш, Керри Кенни, Карлос Алазраки, Томас Леннон, Мэри Бёрдсонг
Создатель Томас Леннон, Роберт Бен Гарант, Керри Кенни-Сильвер
Многосерийное мокьюментари представляет собой сатирический взгляд на разнообразные документальные шоу, посвящённые работе правоохранительных органов. В центре внимания сериала — будни одного полицейского участка в США.
Воскресенье, 27 февраля
триллер, комедия
В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодния, Кирби Хауэлл-Баптисте
Создатель Фиби Уоллер-Бридж
Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланель и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.
детектив, триллер, драма
В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул
Создатель Стивен Найт
События гангстерской семейной саги разворачиваются в период между мировыми войнами. В центре остросюжетной истории находится семейство Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.
драма
В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд
Создатель Сэм Левинсон
Второй сезон подростковых страданий завершится восьмым эпизодом All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name. Канал HBO продлил сериал на третий сезон.
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