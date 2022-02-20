Новые сериалы недели: триллер «Эндшпиль» с Мореной Баккарин, сиквел «Викингов» и возвращение «Острых козырьков»

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NBC

Елена Фёдорова — международная торговка оружием и преступный гений. Даже в тюремных застенках, куда она не так давно попала, Фёдорова умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер намерена помешать наполеоновским планам гениальной злодейки.

Морена Баккарин возвращается на малые экраны в злодейской роли криминального гения из России. Звучит эффектно, но спешить с выводами не стоит — промо-материалы намекают на стандартный процедурал с расследованиями, где у героини Баккарин далеко не главная роль.