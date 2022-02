Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце»

В первом сезоне сумасшедшего многосерийного сольника «Миротворец» Кристофер Смит в исполнении Джона Сины слов не подбирает и с коллегами по вселенной DC не церемонится. Досталось не только Аквамену — в финальном эпизоде Миротворец вербально уничтожил Зелёную Стрелу.

В диалоге с Линчевателем Миротворец заявил, что Зелёная Стрела — горячий поклонник «Моего маленького пони», посещающий фанатские сходки «Брони», куда наряжается задней половиной Твайлайт Спаркл с просверленным в костюме четырёхдюймовым анусом.

Соцсети тут же донесли эту важную информацию до экс-исполнителя роли Оливера Куина в «Стреле» от The CW — и Стивен Амелл отреагировал на (предположительно) гнусную клевету.

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX