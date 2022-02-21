Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце»

В первом сезоне сумасшедшего многосерийного сольника «Миротворец» Кристофер Смит в исполнении Джона Сины слов не подбирает и с коллегами по вселенной DC не церемонится. Досталось не только Аквамену — в финальном эпизоде Миротворец вербально уничтожил Зелёную Стрелу.

В диалоге с Линчевателем Миротворец заявил, что Зелёная Стрела — горячий поклонник «Моего маленького пони», посещающий фанатские сходки «Брони», куда наряжается задней половиной Твайлайт Спаркл с просверленным в костюме четырёхдюймовым анусом.

Соцсети тут же донесли эту важную информацию до экс-исполнителя роли Оливера Куина в «Стреле» от The CW — и Стивен Амелл отреагировал на (предположительно) гнусную клевету.

Не смотрел. Слишком занят тем, что показываю Сине, как действительно должен выглядеть на телеэкране профессиональный рестлер.

Haven’t seen it. Too busy showing Cena what professional wrestling should actually look like on tv. https://t.co/CDE35wi8XX — Stephen Amell (@StephenAmell) February 18, 2022

В общем, намекает на труды праведные во втором сезоне «Хилов». Амеллу бы не сбрасывать со счетов тот факт, что в отличие от него Сина и есть профессиональный рестлер. Ждём публичный «вызов на дуэль» и поединок века на арене.