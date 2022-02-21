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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Стивен Амелл ответил Джону Сине на оскорбление Стрелы в «Миротворце»

Источник: The CW

В первом сезоне сумасшедшего многосерийного сольника «Миротворец» Кристофер Смит в исполнении Джона Сины слов не подбирает и с коллегами по вселенной DC не церемонится. Досталось не только Аквамену — в финальном эпизоде Миротворец вербально уничтожил Зелёную Стрелу.

В диалоге с Линчевателем Миротворец заявил, что Зелёная Стрела — горячий поклонник «Моего маленького пони», посещающий фанатские сходки «Брони», куда наряжается задней половиной Твайлайт Спаркл с просверленным в костюме четырёхдюймовым анусом.

Соцсети тут же донесли эту важную информацию до экс-исполнителя роли Оливера Куина в «Стреле» от The CW — и Стивен Амелл отреагировал на (предположительно) гнусную клевету.

Не смотрел. Слишком занят тем, что показываю Сине, как действительно должен выглядеть на телеэкране профессиональный рестлер.

В общем, намекает на труды праведные во втором сезоне «Хилов». Амеллу бы не сбрасывать со счетов тот факт, что в отличие от него Сина и есть профессиональный рестлер. Ждём публичный «вызов на дуэль» и поединок века на арене.

Теги
МиротворецДжон Сина
Комментарии (4)

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