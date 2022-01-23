Джеймс Ганн и компания показывают, как снимались открывающие титры «Миротворца»

Всем, кто приобщился к просмотру «Миротворца», нет смысла объяснять, что собой представляют открывающие титры сериала. В целом никому не имеет смысла объяснять — их нужно просто видеть, потому что это вещь в себе, усугубляющая и без того изрядную абсурдность происходящего на экране.

Само собой, для создания этого танцевального номера и его вариаций — тональность постановки будет постепенно меняться — творческой команде сериала от постановщика до задействованных в представлении актёров пришлось основательно попотеть. О создании видеоряда к открывающим титрам Джеймс Ганн и участники основного актёрского состава рассказывают в свежем видеоролике.