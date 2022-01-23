Новые сериалы 24–30 января: «Ночные вызовы» и другие новинки

По-настоящему крупных многосерийных премьер ближайшее будущее не сулит. В списке сериалов недели пара триллеров и костюмированная драма. Стриминговый гигант Netflix выпустит мини-сериал «Женщина в доме напротив девушки в окне», британский вещатель BBC представит полицейский триллер «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом, а на HBO Max выходит драма «Позолоченный век».
Понедельник, 24 января
драма, детектив, триллер
В ролях Мартин Фриман, Эделайо Эдедайо, Рита Ташингем, Дэвид Брэдли, Уоррен Брайн, Керри Хэйес
Создатель Тони Шумахер
Это история о напряжённых рабочих буднях Криса (Мартин Фриман) — переживающего личностный кризис, морально неустойчивого офицера службы срочного реагирования из Ливерпуля.
Мрачный триллер о тяготах работы полицейских с Мартином Фриманом в главной роли? Не откажемся.
драма
В ролях Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Луиза Джейкобсон Гаммер, Морган Спектор, Таисса Фармига
Создатель Джулиан Феллоуз, Соня Уорфилд
События разворачиваются в декорациях Позолоченной эпохи, отметившейся большими переменами в истории США. Юная Мэриан Брук после смерти отца переезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк под крыло своих состоятельных, консервативно настроенных тётушек. В новом для себя мире главная героиня стоит перед выбором — следовать отмирающим правилам уходящей эпохи или прокладывать собственный путь.
Свежая костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза расскажет о событиях по другую сторону Атлантики. Декорации новые, истории всё те же.
драма, триллер
В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова
Создатель Грэм Мэнсон
Футуристический триллер по графическому роману Le Transperceneige рисует мрачное будущее. На Земле наступил новый ледниковый период, и большая часть человечества вымерла. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовят бунт против жирующей элиты, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Уэнди Шаал, Ди Брэдли Бейкер, Скотт Граймс, Рэйчел Макфарлейн, Майк Баркер
Создатель Майк Баркер, Сет Макфарлейн, Мэтт Вайцман
Сатирический мультсериал пародирует жизнь среднестатистической американской семьи. Сюжет рассказывает о семействе Смитов из четырёх человек, одного пришельца и говорящей золотой рыбки. Внимание фокусируется на различных особенностях поп-культуры, политики, религии и любых других актуальных темах. В диалогах часто звучат колкости в адрес современного общества и американского образа жизни.
Среда, 26 января
комедия, фантастика
В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган
Космолёт инопланетянина Гарри потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.
Пятница, 28 января
драма, триллер
В ролях Кристен Белл, Майкл Или, Том Райли, Рэйчел Дугай, Кристофер Чен, Абхи Триведи
Создатель Хью Дэвидсон, Ларри Дорф, Рэйчел Рамрас
Пережившая развод героиня (Кристен Белл) проводит время за тем, что пьёт вино и смотрит в окно на пустующий дом, который находится через дорогу. Потом она замечает, что в него въехали жильцы, следить становится уже интереснее, а потом и опаснее — героиня становится свидетелем убийства. Но может ли она себе доверять?
Кристен Белл вслед за Эми Адамс примерит на себя роль случайной и ненадёжной свидетельницы страшного преступления. Пристрастившейся к алкоголю главной героине придётся разбираться не только в произошедшем, но и в самой себе.
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