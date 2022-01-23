Круче «Чудо-женщины» и «Отряда самоубийц»! «Миротворец» стал самым высокооценённым проектом DC

Прекрасный в своей отбитости сериал «Миротворец», сольный спин-офф одного тупого мудака из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, вышел на прошлой неделе и уже был по достоинству оценён критиками. 94% на Rotten Tomatoes (против 85% по зрителям) — результат не просто заслуженный и достойный, но и вовсе лучший. Ему даже удалось сместить «Чудо-женщину» с первой строчки рейтинга, став самым высоко оценённым проектом DC.

Действие комедийно-драматического экшена разворачивается после событий «Отряда самоубийц». Персонаж Джона Сины, успешно переживший пулю Бладспорта и обрушение здания, возвращается в своё привычное окружение и тут же получает новое задание — таинственный проект «Бабочка». Но, как выясняется, ничто человеческое ему не чуждо: герой страдает, сомневается в себе, испытывает эмпатию и даже отказывается убивать детей.

К своим ролям в продолжении помимо Сины вернулись Дженнифер Холланд и Стив Эйджи, в которым присоединились Даниэль Брукс, Фредди Строма, Чаквуди Ивуджи и Роберт Патрик.