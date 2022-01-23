Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 января

Джосса Уидона обвинили в изощрённом издевательстве над сценаристкой «Светлячка». Полтора часа насмешек в отместку за плохой текст.

Эпик «Властелин колец. Кольца власти» показал свой первый тизер. Многосерийный приквел стартует в начале осени.

«Этерна» установила рекорд по просмотрам на «Кинопоиске». Обогнала предыдущего лидера «Пищеблок».

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Тайка Вайтити, Лесли Джонс и Рис Дарби играют в пиратов в тизере комедии «Наш флаг означает смерть». Морские приключения начинаются в марте.

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Кэт Деннингс поделилась фото со съёмок «ВандаВижна» в честь годовщины сериала. Учитесь, как надо поздравлять!