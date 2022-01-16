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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кэт Деннингс поделилась фото со съёмок «ВандаВижна» в честь годовщины сериала

Источник: Disney+

«Вот это поворот» своего персонажа Дарси Кэт Деннингс показала в сериале «ВандаВижн». Среди всех второстепенных героев MCU это действительно одна из самых приятных, трогательных и неожиданных трансформаций.

Прошло несколько лет, и Дарси уже не просто неотёсанная стажёрка, которой наука по боку, а эксперт, способный разобраться даже в магии хаоса Алой Ведьмы. Или, по крайней мере, смотреть ситком Максимофф, не пропуская ни одной серии. Золотой персонаж: прокачавшись в делах научных, не растеряла былого чувства юмора и настроя «слабоумие и отвага». В самоиронии Кэт и в жизни не откажешь. В честь годовщины «ВандаВижна» актриса выложила у себя в инстаграме фото, где в первый же съёмочный день некоторые детали костюма Дарси не пережили примерку. Ну а что, поздравлять сериал, так уж от души.

Несмотря на неоспоримую колоритность своего персонажа, Кэт Деннингс не появится в фильме «Тор: Любовь и гром».

Теги
ВандаВижнMarvelDisney+
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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