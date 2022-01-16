Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 января

Пролог «Этерны» раскрывает предысторию событий фэнтези-саги по романам Веры Камши (видео). Первую часть зрителям покажут на следующей неделе.
«Бригада» возвращается на свежих кадрах комедии Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям». У сериала с Вдовиченковым и Дюжевым уже есть точная дата премьеры.
Вот как надо! Невероятно крутые начальные титры «Миротворца» Джеймса Ганна, которые нельзя пропускать. Без пяти минут произведение искусства.
Сериал про женщину-Зорро отправился на The CW. Да, такое уже не удивляет.
Зэки приглашают на открытие «Ресторана по понятиям» — вышел трейлер январской премьеры. До премьеры шедевра осталось меньше недели.
Такую Ядовитый Плющ мы одобряем! Первый взгляд на настоящую злодейку из «Бэтвумен» (фото). Бриджет Риган в образе.
Хорошего злодея должно быть много: Винсент Д'Онофрио набрал вес для роли Кингпина в «Соколином глазе». И дал совет для похудения.
Готовьтесь! «Книга Бобы Фетта» преподнесёт вам большой сюрприз. У прессы уже есть идеи.
Мать, Отец и Пророк сражаются за человечество в трейлере второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта. Сериал возвращается на экраны в начале февраля.
Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера. О дате возвращения сериала на экраны пока молчат.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: