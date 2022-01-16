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Обнажённой Юлии Снигирь пришлось очень нелегко на съёмках «Воланда» Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера КГ играет: Tormented Souls Николай Костер-Вальдау пытается выжить в холодном аду трейлера «Против льда» «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 января

Источник: «Кинопоиск»
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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1Лазер-шоу «Три дебила» – 498: «Купе номер 6», нытьё Бена Аффлека и Хлоя «Мать» Морец
 
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1Телеовощи – 426: Деды и бубубен
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 497: «Ёлки 8», «Энканто», «Французский вестник»
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Источник фотографий: Depositphotos

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