Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 января

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Мать, Отец и Пророк сражаются за человечество в трейлере второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта. Сериал возвращается на экраны в начале февраля.