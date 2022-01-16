Объявлена дата возвращения «Южного Парка»

Последний полноценный сезон «Южного парка» вышел аж в 2019 году — с тех пор Паркер и Стоун радовали своих фанатов лишь спецвыпусками: один вышел в 2020 году, ещё три — в 2021-м. Но теперь популярный сатирический мультсериал наконец-то возвращается с полноценным 25-м сезоном!..

Стартует 25-й сезон 2 февраля, и начнётся он с шести эпизодов. Не совсем понятно, собираются ли авторы показать их все одним махом, и сколько серий они запланировали для сезона в общей сложности (может и всего шесть, собственно). Но переживать смысла нет: контракт на сотни миллионов долларов явно приободрил Паркера и Стоуна, положительно повлияв на скорость выхода новых серий: «пост-ковидные» спецвыпуски-то вышли совсем недавно, а вот уже 6 новых серий подоспели. А впереди ещё больше десятка «полнометражек», несколько сезонов, игры... Паркер же и вовсе пошутил, что очень горд их новым достижением: тем, что «Южный парк» перевалил за середину.