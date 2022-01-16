«Легенда Вокс Макины» — трейлер мультсериала по веб-хиту Critical Role

Уже через пару недель подписчики Amazon Prime и пользователи «онлайн-кинотеатров» получат доступ к мультсериалу «Легенда Вокс Макины» (The Legend of Vox Machina). И, судя по представленному ниже трейлеру, зрелище может оказаться довольно-таки забавным.

«Легенда Вокс Макины» — произведение своеобразное. Его первоисточник — популярное веб-шоу Critical Role, представляющее собой дружеские посиделки нескольких играющих в D&D актёров озвучания. Весело играющих, судя по всему — достаточно, чтобы стать самым прибыльным шоу на Twitch и обеспечить появление мультсериала, основанного на первой кампании оригинала.

Трейлер обещает много шуток разной степени глупости, развесёлую кровищу, дух приключений и релиз 28 января.

Ну и раз уж мы публикуем ролики по сериалу — вот небольшой отрывок из него:

А вот вступительная заставка: