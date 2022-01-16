Вот, как надо! Невероятно крутые начальные титры «Миротворца» Джеймса Ганна, и почему их нельзя пропускать

На этой неделе состоялась горячо ожидаемая премьера «Миротворца» Джеймса Ганна, многосерийного спин-оффа вышедшего летом «Отряда самоубийц». И, судя по первым отзывам, все получили именно то, на что рассчитывали, и даже больше (включая шутки про херы и голый зад Джона Сины) — на Rotten Tomatoes красуются внушительные 94% одобрения от критиков и 85% от зрителей.

В общем-то, заботливая рука режиссёра видна уже с начальных титров — титров, которые вы точно не захотите пропустить. Помимо того, что они прекрасны сами по себе, они еще и несут смысловую нагрузку — Ганн настолько заморочился, что танец будет становится всё более печальным вместе с сюжетом сериала.

Одна из забавных вещей, которую вы увидите, когда будете смотреть эпизоды сериала — это то, что начальные титры играют разную роль в каждом эпизоде. Я знаю, что люди могут пропустить их — я надеюсь, они этого не сделают, потому что они всегда рассказывает разную историю. Вы увидите, что по мере того, как наша история становится мрачнее, глубже и печальнее, сам танец также становится более печальным и серьезным, менее забавным.

Любуемся:

Помимо, собственно, Сины в продолжении «Отряда самоубийц» снялись Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма, Чаквуди Ивуджи и Виола Дэвис.