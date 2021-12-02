Явно не Том Круз. Вышел первый трейлер экшен-сериала про Джека Ричера

Вот он, идеальный Джек Ричер по версии Ли Чайлда! Стриминговый сервис Amazon выкатил первый трейлер многосерийного боевика «Ричер» по серии романов-бестселлеров Ли Чайлда. В главной роли убедительный Алан Ритчсон («Кровавая гонка», «Титаны»). Премьера состоится 4 февраля.

В основу первого сезона легла первая книга серии «Этаж смерти» (The Killing Floor), где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Шоураннером адаптации выступает Ник Сантора («Короли побега», «Скорпион»); он же числится сценаристом и исполнительным продюсером сериала наряду с режиссёром первого фильма Кристофером Маккуорри. Чайлд консультирует проект.

Постер:

Вдобавок портал Entertainment Weekly опубликовал подборку первых кадров: