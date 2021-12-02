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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Miramax запускает сериал об исчезновении Агаты Кристи

Источник: Miramax

Кинокомпания Miramax запустила в работу сериал, который расскажет об исчезновении Агаты Кристи. Сценарием займётся Джульетт Товиди, продюсерами сериала выступят Эллен Голдсмит-Вейн, DJ Goldberg и Рич Грин.

В своё время это была очень резонансная история. После большой ссоры с мужем Агата Кристи пропала на 11 дней, а потом говорила, что не помнит, что случилось. Врачи сошлись на том, что у писательницы была амнезия. Позже Агата Кристи избегала поднимать эту тему.

Сериал будет основан не на таинственной полулегенде, а на книге «Дело Кристи» Нины де Грамон, за которой числится пара-тройка взрослых романов, тонущих в серии чтива для подростков. Как бы там ни было, аннотация к роману о Кристи гласит: «У каждой истории есть свои секреты, у каждой тайны есть свои мотивы», а сама история рассказана от лица любовницы Арчи Кристи.

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