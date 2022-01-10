Второй сезон фэнтези «Тень и кость» ушёл в производство — съёмки начались вчера

В июне получившее продление на второй сезон царьпанк-фэнтези «Тень и кость» благополучно отправилось в активное производство — съёмки продолжения стартовали вчера в Будапеште. Информацию у себя в инстаграме подтвердил один из участников актёрского состава Дэвид Вурава.

Сериал по книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго получил одинаково тёплый приём у критиков и зрителей. На «Томатах» у первого сезона 88% одобрения от первых и 89% — от вторых.

В приключенческом фэнтези, вдохновлённом историей Российской империи, юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, населённом кошмарными монстрами. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда вокруг враги и манипуляторы, а даром ещё нужно научиться владеть.

За адаптацию отвечает шоураннер Эрик Хайссерер («Прибытие»). В сериале снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Люк Паскуалино, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Бардуго и Шон Леви («Очень странные дела») входят в команду исполнительных продюсеров проекта.