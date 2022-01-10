Новые сериалы 10–16 января: «Миротворец» и другие новинки

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The CW

Телекомикс расскажет о невероятном путешествии студентки Наоми из её крохотного городка на северо-востоке США в высоты мультивселенной. После потрясшего её малую родину сверхъестественного происшествия девушка пытается выяснить причины случившегося, и то, что ей удаётся узнать, перевернёт все представления человечества о супергероях.

Ава Дюверней сотоварищи представляют историю по комиксам DC вне рамок Arrowverse. Вряд ли этот нестандартный ход прибавит проекту очков, потому что промо-материалы не обещают ровным счётом ничего интересного.