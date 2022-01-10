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Новые сериалы 10–16 января: «Миротворец» и другие новинки

Источник: HBO Max

Первую партию многосерийных премьер нового года возглавляет новинка от Джеймса Ганна. Главным событием следующей недели в сериальном мире станет стартующий на HBO Max «Миротворец». Помимо сиквела «Отряда самоубийц» в списке заметных новых сериалов отметятся телекомикс «Наоми» от Авы Дюверней и мистический хоррор «Архив 81» о Netflix.

Вторник, 11 января

 
Премьера+
The CW
Наоми Naomi

фантастика

В ролях Каси Волфолл Стефани Марч, Кевин Браун, Оуэн Харн, Крэнстон Джонсон. Камила Морено

Создатель Ава Дюверней, Джилл Бланкеншип

Телекомикс расскажет о невероятном путешествии студентки Наоми из её крохотного городка на северо-востоке США в высоты мультивселенной. После потрясшего её малую родину сверхъестественного происшествия девушка пытается выяснить причины случившегося, и то, что ей удаётся узнать, перевернёт все представления человечества о супергероях.

Ава Дюверней сотоварищи представляют историю по комиксам DC вне рамок Arrowverse. Вряд ли этот нестандартный ход прибавит проекту очков, потому что промо-материалы не обещают ровным счётом ничего интересного.

Видео

 
Сезон2
The CW
Супермен и Лоис Superman & Lois

боевик, драма, приключенческий

В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики

Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Видео

Четверг, 13 января

 
Премьера+
HBO Max
Миротворец Peacemaker

боевик, комедия, приключенческий

В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма

Создатель Джеймс Ганн

Комедийный боевик, расширяющий вселенную DCEU, поведает о дальнейших приключениях участника «Отряда самоубийц» Миротворца. Борцу за мир любой ценой предстоит поучаствовать в новой миссии по уничтожению злодеев — операции под кодовым названием «Бабочка».

Главная премьера начала года попытается впечатлить зрителей благодаря сценарным талантам Джеймса Ганна, талантами актёрского состава во главе с Джоном Синой и невероятным развитием событий в мире «Отряда самоубийц». Критиков увиденное впечатлило — на «Томатах» у премьеры 90% положительных отзывов.

Видео

 
Конец сезона1
HBO Max
Станция Одиннадцать Station Eleven

мини-сериал, фантастика

В ролях Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Патель, Дэвид Уилмот, Набхан Ризван

Создатель Патрик Соммервиль

Первый сезон постапокалиптической драмы завершится десятой серией Unbroken Circle. Стриминговый сервис HBO Max пока не сообщал, организует ли сериалу продление.

Видео

Пятница, 14 января

 
Премьера+
Netflix
Архив 81 Archive 81

триллер, ужастик

В ролях Мамуду Ати, Джулия Чан, Мартин Донован, Эван Йоникит, Мэтт Макгорри, Дина Шихаби

Создатель Ребекка Сонненшайн

Молодой архивариус Дэн Тёрнер получает заказ восстановить сильно повреждённые в страшном пожаре видеокассеты, но в процессе обычная, казалось бы, работа перерастает в нечто жуткое и невероятное — кассеты раскрывают тайну расследования, которым занималась пропавшая без вести Мелоди Пендрас, и эта тайна связана с демоническим культом.

На зрительский суд выносится очередная история с найденной записью — многосерийный ужастик попытается завлечь зрителей историей о страшном пожаре, исчезнувшей женщине и сектантах.

Видео, Сайт

 
Сезон3
Netflix
После смерти After Life

комедия

В ролях Рики Джервэйс, Дэвид Брэдли, Том Басден, Рошин Конати, Керри Гадлимен, Эшли Дженсен

Создатель Рики Джервэйс

Тони был счастливым человеком, пока не пережил страшную потерю. Внезапная смерть жены изменила жизнь главного героя и его самого — от добродушного, участливого парня не осталось и следа. Тони решил наказать этот жестокий мир, отныне поступая только так, как хочется ему. Но его наплевательское отношение к себе и остальным не мешает окружающим пытаться помочь тому старому доброму Тони, которого они помнят.

Видео

 
Конец сезона6
Syfy
Пространство The Expanse

драма, боевик, фантастика

В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер

Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби

Шестой эпизод под названием Babylon's Ashes станет заключительным для шестого сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 16 января

 
Конец сезона1
Showtime
Шершни Yellowjackets

драма, триллер

В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер

Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон

Первый сезон драматического триллера завершится десятой серией Sic Transit Gloria Mundi. В середине декабря кабельный канал Showtime продлил сериал на второй сезон.

Видео

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Источник фотографий: Depositphotos

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