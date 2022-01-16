Звезда «Наследников» отказался от роли в «Игре престолов» из-за слишком маленького гонорара

Главный ньюсмейкер этого дня, Брайан Кокс, проехавшийся по «бездарю» Джонни Деппу, не стал на этом останавливаться. В это трудно поверить, но разборчивый актёр отказался сниматься не только в «Пиратах Карибского моря», но и в «Игре престолов».

Правда, в сериале, в отличие от пиратского франчайза, его никто не бесил — просто размер гонорара не соответствовал уровню его мастерства. Короче, денег давали мало, а списать собирались в первом же сезоне. В итоге роль Роберта Баратеона досталась Марку Эдди.

Я должен был сыграть короля Роберта Баратеона, который, по-видимому, умер, когда его заколол кабан в первом сезоне. Я очень мало знаю об «Игре престолов», поэтому не могу сказать, был ли он важным персонажем. И я не собираюсь гуглить это, потому что я отказался от роли. Почему? Что ж, «Игра престолов», конечно, имела огромный успех, и всем, кто оказался вовлечён в это, очень повезло. Но когда мне изначально предлагали роль, деньги были небольшие. К тому же, героя должны были вскоре убить, так что я бы не извлёк долгосрочную выгоду от успеха сериала, когда гонорар растёт с каждым сезоном. Так что, я отказался, и вместо меня кабан заколол Марка Эдди.

И если об отказе от «Пиратов Карибского моря» Кокс, вроде как, не жалеет, то в этом случае трудно не уловить некоторую досаду. Хотя, если мерить все количеством нулей в чеке, аргументы актёра кажутся вполне логичными.