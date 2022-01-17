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Первоисточник: winteriscoming.net Прямая ссылка на новость:

«Дж. К. Роулинг мне как тётушка» — Руперт Гринт и его коллеги по «Гарри Поттеру» отрицают, что их отношения с автором охладели

Источник: HBO Max

Никто и не сомневался, что громкое экранное воссоединение в честь круглой даты, запечатлённое в виде спецэпизода «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс», обзаведётся длиннющим шлейфом сопутствующих новостей. Как никак, даже ради такой важной отметкой в жизни всемирно знаменитого франчайза в специальной праздничной серии не отыскалось места для человека, без которого этот франчайз и не существовал бы.

Конечно, вопрос с присутствием на посиделках уличённого в трансфобии автора первоисточников Дж. К. Роулинг старались без необходимости не поднимать и попытались замять его, упомянув, она-де сама решила в съёмках не участвовать, но от этого отсутствие автора менее заметным, сами понимаете, не стало.

Поэтому неудивительно, что участников эпизода-воссоединения продолжают пытать вопросами о том, неужто за кулисами «Гарри Поттера» всё настолько печально, что стороны обоюдно решили не видеться. Двое допрашиваемых всё отрицают.

Например, исполнительница роли Луны Лавгуд Эванна Линч считает эти разговоры раздутыми домыслами.

Я разговаривала со всеми участниками актёрского состава, и все они очень уважают Джоанн Роулинг, пусть и не согласны с ней. У неё свои взгляды и своя жизнь. Разговор это очень сложный, и не хочется, чтобы мы продолжали ругаться, и я не считаю, что отношения между нами охладели.

 
Эванна Линч, всё отрицает

Линч, к слову, не согласна и с расхожим мнением, что из-за приснопамятных высказываний Роулинг не стали приглашать на съёмки спецэпизода, заверив, мол, писательница невероятно занята и, очевидно, действительно не смогла отыскать окошко в своём сумасшедшем рабочем графике.

Следом допросу подвергся участник главного трио «Гарри Поттера» Руперт Гринт, который вторит коллеге, заверяя, что разница во взглядах не мешает ему уважать автора первоисточника.

Дж. К. Роулинг мне как тётушка. Я необязательно соглашаюсь со всем, что она говорит, но она остаётся моей тётушкой. Это сложный вопрос.

 
Руперт Гринт, племянничек

Любопытно было бы когда-нибудь услышать, что всё-таки сама «тётушка» думает об этих вербальных ёрзаниях.

Теги
Джоан Роулинг
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