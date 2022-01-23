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Эмилия Кларк и Сэмюэл Л. Джексон в Москве на съёмках «Секретного вторжения» Marvel (фото)

Прямо сейчас в Атланте проходят съёмки ещё одного марвеловского сериала — «Секретного вторжения» с Эмилией Кларк и Сэмюэлом Л. Джексоном. И вот, актёры впервые засветились на съёмочной площадке сериала, действие которого, как видно, разворачивается в Москве. По крайней мере, многочисленные матрёшки, шапки-ушанки и с ошибками написанные надписи на русском на это активно намекают.

Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»
Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»

Помимо этих двоих в сериале также снимаются Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кингсли Бен-Адир, Кармен Эджого, Киллиан Скотт и Тони Маккарти.

«Секретное вторжение» расскажет о попытке инопланетной расы скруллов, способной менять свой облик, захватить Землю, проникнув в самые секретные организации мира. По пока неподтверждённой информации, премьера должна состояться уже в этом году.

Теги
ГалереяСекретное вторжение
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Источник фотографий: Depositphotos

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