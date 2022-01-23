Второй сезон комедии «Загрузка» обзавёлся датой выхода

Уже очень скоро все желающие смогут вернуться в электронное посмертие под названием Lakeview. Потоковый сервис Amazon сообщил официальную дату выхода второго сезона «Загрузки». Высокотехнологичная комедия Грега Дэниелса («Офис», «Парки и зоны отдыха») с Робби Амеллом в главной роли возвращается на малые экраны 11 марта.

Фантастические и забавные события разворачиваются в 2033 году. Люди изобрели способ «загружать» себя в лично выбранный вариант загробной жизни. После своей преждевременной гибели Натан (Амелл) попадает в VIP-версию рая, где встречает девушку по имени Нора (Энди Алло). Почившему Натану предстоит постепенно привыкать к новой форме существования, а Норе — учиться совмещать свою работу в качестве помощника главного героя с буднями живого человека. Финал первого сезона разлучает главных героев и готовит им новые испытания.

Помимо Амелла и Алло в сериале снимаются Кевин Бигли, Зайнаб Джонсон, Оуэн Дэниелс, Аллегра Эдвардс, Кристин Ко и Барклай Хоуп. Дэниелс выступает создателем проекта, а также его исполнительным продюсером наряду с Говардом Кляйном.