Телеовощи. Выпуск 428: Вуки отрывают руки

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:54 —
|Обсуждение новостей
|52:14 —
|«Карамора» — 1x01
|01:07:33 —
|«Ресторан по понятиям» — 1x01
|01:14:50 —
|«Как я встретила вашего папу» (How I Met Your Father) — 1x01
|01:25:14 —
|«Бег улиток» — 1x01
|01:35:37 —
|«Этерна: Часть первая»
|01:45:08 —
|«Архив 81» (Archive 81) — 1x01—02
|01:55:10 —
|«Миротворец» — 1x02—04
|02:03:45 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x04
|02:14:50 —
|«Пространство» — 6x04—06 (финал сериала)
|02:49:37 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x07—08 (финал сезона)
|03:04:57 —
|«Булл» — 6x10
|03:20:19 —
|«Скрестив мечи» — 2x06
|03:22:55 —
|«МакГрубер» — 1x03
|03:31:21 —
|«Бедные люди» — 1x07
|03:37:13 —
|«Полицейский отряд!» — 1x03
|03:43:07 —
|«Прослушка» — 3x05
|03:49:45 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x17
|03:58:24 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x08
|04:05:29 —
|«Футурама» — 4x06
|04:17:31 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x15 (финал сезона)
|04:24:42 —
|«Легенда о Корре» — 3x13 (финал сезона)
|04:37:05 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x17
|04:44:33 —
|Благодарим наших спонсоров
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