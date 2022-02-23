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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

До премьеры Halo осталось всего 30 дней (тизер)

Отыщи Halo — выиграй войну. Официальный твиттер-аккаунт сериала отметил месяц до премьеры сериала Halo по одноимённому игровому франчайзу опубликовав свежий тизер и основной постер многосерийного футуристического боевика. Первый эпизод выходит на видеосервисе Paramount+ 24 марта.

В XXVI веке бушует изнуряющая война с союзом инопланетных рас, и она грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям надежду на выживание. В центре сюжета один из таких усовершенствованных воинов-землян — Мастер Чиф (Пабло Шрайбер).

В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннеры первого сезона — Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен. Производство курируют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.

И основной постер с главными персонажами:

Постеры сериала «Halo»
Теги
ВидеоHalo
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Источник фотографий: Depositphotos

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