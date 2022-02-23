До премьеры Halo осталось всего 30 дней (тизер)

Отыщи Halo — выиграй войну. Официальный твиттер-аккаунт сериала отметил месяц до премьеры сериала Halo по одноимённому игровому франчайзу опубликовав свежий тизер и основной постер многосерийного футуристического боевика. Первый эпизод выходит на видеосервисе Paramount+ 24 марта.
В XXVI веке бушует изнуряющая война с союзом инопланетных рас, и она грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям надежду на выживание. В центре сюжета один из таких усовершенствованных воинов-землян — Мастер Чиф (Пабло Шрайбер).
В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннеры первого сезона — Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен. Производство курируют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.
И основной постер с главными персонажами:
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