Есть ещё порох! «Чёрный список» с Джеймсом Спейдером продлён на десятый сезон

«Чёрный список» продолжает жить и здравствовать на NBC — ветеран шпионажа во главе с Реймондом Реддингтоном только что получил продление на юбилейный десятый сезон, и нет никаких намёков на то, что он станет последним.

Ещё в прошлом году сериала наконец-то покинула Меган Бун, оставив Джеймса Спейдера в компании Диего Клаттенхоффа, Гарри Ленникса, Амира Арисона, Хишама Тафика и Лоры Сон. Пока нет никакой информации о том, обойдётся ли следующий сезон без потерь.

Вожделенное продление не должно было стать сюрпризом, даже несмотря на уход создателя сериала Джона Бокенкампа. «Чёрный список» демонстрирует солидные рейтинги — благодаря отложенным просмотрам на различных платформах общая итоговая аудитория одного эпизода достигает 22 млн зрителей, увеличиваясь более чем вдвое по сравнению с первоначальной.

Скрестим пальцы, чтобы новые сценаристы курили меньше травы, и папа в итоге не оказался мамой.