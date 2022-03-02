Мощный Мастер Чиф на свежем постере боевика Halo

Суперсолдат Мастер Чиф в исполнении Пабло Шрайбера готов выполнять свою миссию. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал свежий персонажный постер многосерийного футуристического боевика Halo по одноимённому игровому франчайзу. Премьера состоится 24 марта.

Сериалом, рассказывающем о войне землян с союзом инопланетных рас в XXVI веке и создании сверхмощных воинов Спартанцев, заведуют шоураннеры Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, который также отвечает за сценарий.

В актёрский состав проекта также входят Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Производством занимаются Amblin TV и Microsoft/343 Industries.