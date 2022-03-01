Телеовощи. Выпуск 433: План Морены Баккарин

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:10 —
|Обсуждение новостей
|32:21 —
|«Космические силы» — 2х01
|34:05 —
|«Год культуры» — 2х01
|51:35 —
|«Разделение» (Severance) — 1x01—02
|01:09:18 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 1x01—02
|01:21:05 —
|«Робоцып» — 11x13
|01:22:28 —
|«Эндшпиль» (Endgame) — 1x01
|01:30:37 —
|«Легенда о Vox Machina» — 1x10—12 (финал сезона)
|01:48:41 —
|«Шоу Чашека!» (The Cuphead Show!) — 1х01
|01:51:52 —
|«Джек Ричер» — 1x03
|01:59:42 —
|«Воспитанные волками» — 2x04—05
|02:06:34 —
|«МакГрубер» — 1x08 (финал сезона)
|02:14:55 —
|«Страйк» — 1x02
|02:28:54 —
|«Бедные люди» — 1x12
|02:36:08 —
|«Прослушка» — 3x11
|02:48:25 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x22 (финал сериала)
|02:59:07 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x13
|03:03:47 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x04
|03:12:35 —
|«Футурама» — 4x11
|03:18:38 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x22
|03:26:50 —
|Благодарим наших спонсоров
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