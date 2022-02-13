Телеовощи. Выпуск 431: Крякнутое человечество

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:54 —
|Обсуждение новостей
|49:07 —
|«Под подозрением» (Suspicion) — 1x01
|01:00:18 —
|«Воспитанные волками» — 2x01—02
|01:07:18 —
|«Джек Ричер» (Reacher) — 1x01
|01:14:44 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x07 (финал сезона)
|01:59:23 —
|«Миллиарды» — 6x03
|02:03:44 —
|«Миротворец» — 1x07
|02:22:31 —
|«Легенда о Vox Machina» — 1x01—06
|02:34:09 —
|«Южный Парк» — 25x02
|02:39:24 —
|«Засланец из космоса» — 2x03
|02:48:55 —
|«МакГрубер» — 1x06
|02:54:06 —
|«Карамора» — 1x04
|03:14:21 —
|«Архив 81» — 1x03
|03:19:06 —
|«Пэм и Томми» — 1x01—04
|03:27:06 —
|«Бедные люди» — 1x10
|03:31:29 —
|«Прослушка» — 3x08
|03:44:21 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x20
|03:55:12 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x11
|04:01:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x02
|04:14:43 —
|«Футурама» — 4x09
|04:19:12 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x20
|04:35:35 —
|Благодарим наших спонсоров
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