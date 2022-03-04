Антиутопия «Метрополис» от создателя «Мистера Робота» отправился на Apple TV+

Анонсированный ещё в конце 2016 года мини-сериал «Метрополис» от Сэма Эсмейла, автора технотриллера «Мистер Робот», наконец-то подыскал себе площадку — проект приземлился на стриминговом сервисе Apple TV+. В скором времени проект вступит в полноценную предпроизводственную стадию.

В основу лёг одноимённый научно-фантастический фильм Фрица Ланга 1927 года. События антиутопии разворачиваются в мире будущего. Разделённым надвое громадным мегаполисом правят богачи — обитатели роскошных вилл и небоскрёбов, а в промышленных подземельях Метрополиса влачат жалкое существование рабочие, волею «хозяев жизни» превратившиеся в придатки гигантских машин. Рискнув всем, двое влюблённых, выросших по разные стороны этой социальной пропасти, решают бросить вызов системе и сокрушить её.

Эсмейл значится единоличным сценаристом и режиссёром сериала. Студия Universal Cable Productions продюсирует проект.