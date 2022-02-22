Аманда Сейфрид присоединится к Тому Холланду в работе над сериалом про Билли Миллигана

Аманда Сейфрид присоединится к Тому Холланду в работе над сериалом Apple TV+ «Переполненная комната», который снимет Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»). В основу ляжет книга Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о первом человеке в истории США, признанном невиновным в нескольких ограблениях и трёх изнасилованиях по причине диссоциативного расстройства.

Миллиган — один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии. В нём уживалось 24 личности, и всех объединяло желание защитить изначальную личность. Но некоторые, в том числе профессионалы, считают, что Миллиган всё это выдумал, чтобы избежать наказания за свои преступления. Его случай скорее неправдоподобен, чем уникален, а про расщепление личности ещё очень многое предстоит узнать.

Как ни крути, для Холланда сыграть столько разных характеров, да ещё в одном проекте, будет случаем небывалым. В «Переполненной комнате» его персонажа будут звать Дэнни Салливан.

А Сейфрид однозначно усилит проект. В этом сериале у неё роль психолога и матери-одиночки по имени Рэй.

В 2021 году актрису номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Манк». В работе у неё сейчас несколько проектов, ближайший к релизу — мини-сериал «Выбывшая», который находится на стадии постпродакшена.