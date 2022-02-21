Милош Бикович изменяет Оксане Акиньшиной в трейлере кровавого триллера «The Тёлки»

Он совершил огромную ошибку, и его заставят платить по счетам. В сети появился полноценный трейлер «The Тёлки», благодаря которому зрители, не знакомые с литературным первоисточником, сообразят, о чём сериал. Первая серия экранизации романа Сергея Минева выходит на цифровой платформе more.tv уже 24 февраля.

Милош Бикович играет молодого и активного главу PR-агентства Андрея Миркина, который не стесняется пользоваться своей харизмой и предприимчивостью, чтобы соблазнять женщин ради достижения свих амбициозных целей. Однако без последствий его бурная деятельность не останется — очень скоро Миркину предстоит расплачиваться за содеянное.

Проект срежиссировала Мария Агранович («Люби их всех»). А Биковичу компанию составляют Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксёнова, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Изабель Эйдлен, Алексей Кравченко, Влад Соколовский и другие.